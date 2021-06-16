Batman'da petrol kuyularından kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da petrol kuyularından kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

Batman'da petrol kuyularından kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da kiraladıkları araçla TPAO'ya ait 6 farklı petrol kuyusundan 50 metre kablo çaldığı tespit edilen 3 kişi, JASAT ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Batman'da kiraladıkları araçla TPAO'ya ait 6 farklı petrol kuyusundan 50 metre kablo çaldığı tespit edilen 3 kişi, JASAT ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre çeşitli tarihlerde Beşiri ilçesine bağlı Hıca köyü sınırları içinde TPAO'ya ait 6 farklı petrol kuyusundan kablo çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı suç araştırma timleri olarak bilinen JASAT ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kiralık olduğu tespit edilen bir aracın petrol kuyularına girip çıktığını tespit ederek aracı fiziki takibe aldı. Takibe alınan kiralık aracı İkiköprü Karakoluna bağlı ekiplerle birlikte durduran JASAT ekipleri, yatıkları sorguda suçlarını itiraf eden 3 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. 3 şüpheli, karakolda jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BATMAN

Batman'da petrol kuyularından kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Müge Anlı Hande Ataizi Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Cristiano Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da petrol kuyularından kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:39:20. #1.15#

title