Batman'da Patlama
Batman'da bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.
Batman'da bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 216. Sokak'taki bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Olay yerinde incelemeler sürdürülüyor, patlamanın nedeni araştırılıyor.