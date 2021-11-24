Batman'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Batman Şafak Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı.

BATMAN (İHA) - Batman Şafak Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Şafak Mahallesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - BATMAN

Batman'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

 İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

 Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç birbirine girdi

Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title