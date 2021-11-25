Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi - Haberler
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Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi Batman Gap Mahallesi'nde Avukat Sedat Özevin Caddesi üzerinde hızını alamayan motokurye karşıdan gelen otomobilin altına girdi.

BATMAN (İHA) - Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

BATMAN - Batman Gap Mahallesi'nde Avukat Sedat Özevin Caddesi üzerinde hızını alamayan motokurye karşıdan gelen otomobilin altına girdi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Gap Mahallesi'nde Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde meydana geldi. Hızını alamayan motokurye karşıdan gelen 72 AAN 855 plakalı otomobilin altına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

Batman'da hızını alamayan motokurye otomobilin altına böyle girdi

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

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