Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı - Haberler
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Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batman çevre yolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 11 yaralandı.

BATMAN (İHA) - Batman çevre yolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 11 yaralandı.

Kaza, Batman çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 56 KA 499 plakalı tır kavşağı dönerken arkadan gelen 21 BM 138 plakalı otomobil sürücüsü, bir anlık dalgınlık yüzünden arkadan çarptı. Aralarında çocukların da olduğu kazada 3'ü ağır toplam 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı 11 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/İHA)

Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı

Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı

Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı

Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı

Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı

Batman'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 11 yaralı
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