Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı
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Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Batman'ın Kozluk ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kozluk'ta şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı arabadan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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