Batman'da otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Batman'da otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Batman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

24.10.2019 17:20
Batman'da otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Batman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 B 3717 plakalı otomobil, Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 35 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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