Batman'da otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
Batman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Batman'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 B 3717 plakalı otomobil, Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 35 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.