Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

04.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:38
Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Ata Maral'ın kullandığı 63 B 5655 plakalı otomobil, Batman-Siirt çevre yolunda, aynı yönde önünde ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisine çarptı.


Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan sürücü Maral, tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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