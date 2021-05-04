Batman'da otobüs terminalinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da otobüs terminalinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Batman'da otobüs terminalinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (BAŞTİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (BAŞTİ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

Tam kapanmayla birlikte yolcu ve araç sirkülasyonunun azaldığı BAŞTİ'de deforme olan ve tadilat gerektiren alanlarda yenileme çalışması başlatan Batman Belediyesi, çalışmalarının yüzde 90'lık kısmını Ramazan Bayramına kadar bitirmeyi hedefliyor.

Peron zemininde deforme olan fayansların bazalt taşları ile değiştirileceği yenileme çalışmalarında duvarlara kompozit kaplama, özel araç parkında asfaltlama, dış alan aydınlatılmasında ise led armatürler kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Hande Erçel Hülya Avşar Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da otobüs terminalinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:24:16. #1.16#

title