Batman'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Batman'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

26.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:33
Batman'da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Batman'da oto hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Batman'da oto hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto hırsızlığı şebekesinin çökertilmesi amacıyla yüzlerce saatlik kamera kaydı incelendi. Çalıntı araçların bir kısmı drone ile kent merkezinde yapılan taramayla tespit edildi.

Fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Yavuz G, Ümit Ç, Ümran G, Eyyüp G, Erkan Ç. ve Tarık Ş. gözaltına alındı, çalıntı 9 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için cep telefonu kullanmadıkları, çaldıkları araçları havyan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli hırsızlık olaylarında kullandıkları belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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