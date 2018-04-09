Batman'da "Otizm" Semineri

Batman'da Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına, "otizm" konulu seminer verildi.

Halk Sağlığı Daire Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi tarafından Batman Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde sağlık çalışanlarının otizmin tanısı, tedavisi ve önlenmesinde izleyecekleri yöntemler anlatıldı.

Seminerde psikolog Yasir Atalay, "madde bağımlılığı", Dr. Fevzi Tuna Ocakoğlu, "otizmin genel tanı ve belirtileri", uzman Mehmet Kurt ise "koruyucu ruh sağlığı" başlıklarında bilgilendirme yaptı.