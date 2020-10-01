Batman'da otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek
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Batman'da otel ve konaklama tesislerine "HES kodu"yla girilebilecek

01.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:16
Batman'da otel ve konaklama tesislerine

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlerin etkin uygulanması için Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlerin etkin uygulanması için Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Hulusi Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi konaklama tesislerine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılacağı belirtildi.

Buna göre ayrım olmaksızın özel ve kamuya ait tüm konaklama tesislerinde müşterilerden HES uygulaması üzerinden kod istenecek. Sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilebilecek. Aksi davranan işletmelerin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda HES kodu denetiminin aktif uygulanacağı kaydedilen açıklamada alınan diğer kararlar şöyle sıralandı:

"Organize sanayi bölgesinde yer alan kuruluşların, özellikle tekstil sektörünün Kovid-19 uyumlu denetlenmesine ve çalışma saatlerinde düzenlenme yapılmasına, öğrenci ve okul personelinde vaka veya temaslı tespit edilmesi durumunda okul yönetimlerince sürecin takip edilmesine ve Milli Eğitim Müdürlüğünce koordinasyonun sağlanmasına, İŞKUR ve SGK tarafından pandemi tedbirlerinin uygulanması konusundaki takip İSG uzmanı ve iş yeri hekimlerince yaptırılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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