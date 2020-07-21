Batman'da örtü yangını Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çardaklı köyünde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeni ile 2 bin dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA