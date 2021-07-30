Batman'da ormanlara girişe yasak
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Batman'da ormanlara girişe yasak

Batman'da ormanlara girişe yasak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN Valiliği, piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara girişlerin ikinci emre kadar yasaklandığını duyurdu.

BATMAN Valiliği, piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara girişlerin ikinci emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde orman yangınları sürerken, Batman Valiliği'nce kentte olası orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Batman ilinde oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışları kontrol altına alma ihtiyacı doğmuştur. Piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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