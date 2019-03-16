Batman'da "Omuz Atma" Kavgası: 4 Yaralı

Batman'da iki grup arasında "omuz atma" gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.



Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında iddiaya göre "omuz atma" gerekçesiyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine, aralarında kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de olduğu 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA