Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Haberler
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Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı Batman'da oltalama (phishing) olarak bilinen yöntemle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) - Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

BATMAN - Batman'da oltalama (phishing) olarak bilinen yöntemle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden phishing yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 adet banka kartı, 7 adet cep telefonu, 6 adet simkart, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayara el konuldu. Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Batman'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

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