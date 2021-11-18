Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı - Haberler
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Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

Batman'da oltalama olarak bilinen phishing yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) - Batman'da oltalama olarak bilinen phishing yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden phishing yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 adet banka kartı, 7 adet cep telefonu, 6 adet simkart, 1 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayara el konuldu. Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - BATMAN

Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

Batman'da 'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı

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