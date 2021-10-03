Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

Batman Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler oryantasyon eğitimi kapsamında tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti.

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler oryantasyon eğitimi kapsamında tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti.

Batman Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen gezi, üniversitenin uygulama otelinde düzenlenen kahvaltıyla başladı.

Daha sonra Hasankeyf'i gezen öğrenciler, Ilısu Baraj gölünde yaptıkları tekne turunun ardından Hasankeyf yerleşkesini ziyaret etti.

Bol bol hatıra fotoğraf çektiren öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, gazetecilere, üniversiteye kayıt yaptıran ve yurt dışından gelen öğrencilere oryantasyon eğitimi kapsamında Hasankeyf'te kültürel bir gezi etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Üç hafta önce Batman Üniversitesinin yüz yüze ve uzaktan olmak üzere eğitim ve öğretime başladığını ifade eden Sezgin, yurt dışından gelen öğrencileri kentte misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Sezgin, "Üniversitemizde 25 ülkeden 250'yi aşkın öğrenci öğrenim görüyor. Kasım ayına kadar kayıtlar devam ediyor. Hedefimiz 500'e yakın öğrenciyi kayıt ettirmek." dedi.

40'a yakın öğrenciyi gezi kapsamına aldıklarını, ilerleyen süreçte gezi etkinliklerini arttırmayı planladıklarını aktaran Sezgin, gelecek yıllarda da yabancı öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sezgin, "Güneydoğu'da uluslararası nitelikte bir üniversite olma hedefindeyiz." diye konuştu.

Geziye katılan öğrencilerden Sudanlı Abdulaziz Ahmet, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nde okuduğunu söyledi.

Tarihi Hasankeyf'i gezdiklerini anlatan Ahmet, "Çok beğendim. Tekrar geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı Numan Duman da, arkadaşlarıyla çok güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Suriyeli Zeyna Osman ise Hasankeyf'in çok güzel bir yer olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla, yaşamını yitirdi

Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla, yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Hasankeyf'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:37:37. #1.11#