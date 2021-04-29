Okulların boyandığı projede köy sakinleri de yeteneklerini sergiliyor
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Okulların boyandığı projede köy sakinleri de yeteneklerini sergiliyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'ın Beşiri ilçesinde okulların boyanarak temiz bir görünüme kavuşturulması için yürütülen projeye köy sakinleri de destek veriyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde okulların boyanarak temiz bir görünüme kavuşturulması için yürütülen projeye köy sakinleri de destek veriyor.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilçe ve köylerdeki okullar ile bazı kamu kurumlarına boya yapılarak modern bir görünüm kazandırılması için "Beşiri Bir Tuval Ben de Bir Ressamım Projesi" başlatıldı.

Projeye gönüllülük esasıyla katılan öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, okul ve kamu kurumlarını boyuyor, bazı duvarları resimlerle renklendiriyor.

İki ay önce başlatılan proje kapsamında, 3 köy okulu ve bazı kamu kurumların duvarlarını boyayan gönüllülerin hedefi, bir yılda okullar da dahil yaklaşık 50 kamu kurumunda çalışma yapmak.

Köy köy gezerek çalışma yapan gönüllülere en büyük destek köylerde yaşayan vatandaşlardan geliyor.

Kimi ilk kez eline fırça ve boya alan vatandaşlar, heyecanla duvarları boyuyor, resim yapıyor.

"Veliler çok yetenekli"

Projenin uygulandığı Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulunda teknoloji tasarım öğretmeni Nilgün Akgün, AA muhabirine, tamamen gönüllülük esasıyla yürüttükleri çalışma kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası öğrencileri daha güzel ve rengarenk okullarla karşılamak amacıyla boya yaptıklarını söyledi.

Okul duvarlarını boyarken velilerin de kendilerine yardım ettiğini dile getiren Akgün, "Ellerine ilk kez fırça alan köy sakinleri, veliler resim boyama konusunda çok yetenekli." dedi.

Yontukyazı köyünde yaşayan Aydın Aras, öğretmen ve öğrencilere destek olmak için okula geldiklerini söyledi.

Aras, "Daha önce hiç resim yapmamıştım. İlk kez resim ve boya yaptım." diye konuştu.

Rengarenk çiçek ve ağaç resimleri yapılıyor

Vahit Aras da öğretmenlerin gönüllü boyama çalışmasına destek vermek için okula geldiğini ve ilk kez eline fırça alıp resim yaptığını belirtti.

Farklı renkler kullanarak duvara çiçek ve ağaç resimleri yaptığını anlatan Aras, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çalışmaya katılan öğrencilerden Kübra Aras ise öğretmenlerine yardım ettiklerini, okul duvarını rengarenk resimlerle boyadıklarını söyledi.

İslam Avcı ise okul duvarlarını boyarken ailelerinin de kendilerine yardım ettiğini belirtti.

Okulların boyandığı projede köy sakinleri de yeteneklerini sergiliyor
Okulların boyandığı projede köy sakinleri de yeteneklerini sergiliyor
Okulların boyandığı projede köy sakinleri de yeteneklerini sergiliyor
Okulların boyandığı projede köy sakinleri de yeteneklerini sergiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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