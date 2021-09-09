Batman'da okulların açılmasıyla birlikte denetimler artırıldı
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Batman'da okulların açılmasıyla birlikte denetimler artırıldı

Batman'da okulların açılmasıyla birlikte denetimler artırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Sason ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapan yerler başta olmak üzere, bütün işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Batman'ın Sason ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gıda üretimi ve satışı yapan yerler başta olmak üzere, bütün işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Batman'da mevzuata uygunluk, iş yeri ve personel hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar başta olmak üzere, okulların açılmasıyla tüketimi artacak ürünlerin ve bu ürünleri üreten işletmelerin denetimleri yapıldı. Uzman ekiple denetimlere katılan Sason Tarım ve Orman ilçe Müdürü Eyyüp Aktaş, okulların açılmasıyla birlikte satışı artan ürünleri göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünleri üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verildiğini söyledi.

Denetimlerde, başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yapılarak ve bu konuda işletmeler bilgilendirildi. - BATMAN

Batman'da okulların açılmasıyla birlikte denetimler artırıldı
Batman'da okulların açılmasıyla birlikte denetimler artırıldı
Batman'da okulların açılmasıyla birlikte denetimler artırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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