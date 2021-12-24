Batman'da okul önünde arabanın çarpığı öğrenci ağır yaralandı

BATMAN (İHA) - Batman'da Hasankeyf yolu üzerinde bulunan Gazi Meslek Lisesi önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan öğrenciye araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan öğrenci, ağır yaralında. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Hasankeyf yolu üzerinde bulunan Gazi Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen öğrenci, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - BATMAN