Batman'da Okul Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Batman Valisi Ahmet Deniz başkanlığında "okul güvenliği" toplantısı yapıldı.



İl Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2017-2018 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak planlamaların ele alındı.



Eğitim öğretim yılının güvenli ve huzur içerisinde geçmesi, kentin eğitimde iyi bir yere gelmesi için bir takım tedbirlerin alınması gerektiğinin belirten Vali Deniz, "Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz, hepimizin görevi onlara en güvenli ortamları sunmaktır. Amacımız ve aruzumuz çocuklarımızın kaliteli bir eğitim almalarıdır." diye konuştu.



Okul bahçelerinin eğitim-öğretim yılı başlamadan belediye tarafından temizleneceğini belirten Deniz, Batman Belediyesinin 14 mahallede yapacağı spor komplekslerinin yanı sıra valilik tarafından desteklenen "Okul Bahçemiz Spor Alanı Olsun" projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından basketbol potaları ve voleybol sahalarının yapılması konusunda çalışmaların devem ettiğini ifade etti.



Toplantıya, güvenlik ve idari birim amirlerinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve birim amirleri katıldı.