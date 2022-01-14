Batman'da okul geçidi görevlisi eğitimi alanlara sertifika

Batman'da okul geçidi görevlisi eğitimi alan 65 öğretmen ve öğrenciye sertifika verildi.

Batman'da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okul önlerindeki trafik güvenliğini arttırmak amacıyla düzenlenen okul geçidi görevlisi eğitimine katılan 61 öğretmen ve 4 öğrenciye sertifikaları törenle verildi.

Sertifika alan gönüllüler, görevli oldukları alanlarda "dur" ikazına uymayan, kırmızı ışık kuralına uymayan, trafikte tehlike oluşturan, yüksek sesle müzik yayını yapan, araçlardan bir şey atan veya döken, yaya geçidine park eden, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, okul taşıtlarının "dur" işaretlerini öğrencilerin araca binmeleri ve inmeleri sırasında yakmayan, trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde durmayan kişileri not edip ilgili birimlere haber vermekle sorumlu olacak.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, sertifika alan öğretmen öğrencilere gönüllü oldukları için teşekkür etti.

Görevlerinin sorumluluk gerektirdiğini belirten Kıraç, "Bazen biz sizin yanınızda olacağız, bazen de bizim olmadığımız yerde siz trafik güvenliğini sağlayacaksınız." dedi.

Öğrencilerden Musa Ekinci, bundan böyle öğrencilerin giriş ve çıkışlarının güvenliğini sağlayacaklarını belirtti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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