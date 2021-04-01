Batman'da öğretmen ve öğrenciler farkındalık için parkta kitap okudu

Batman'da öğretmen ve öğrenciler farkındalık için parkta kitap okudu Batman'ın Gercüş ilçesinde 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, vatandaşlara okuma kültürü kazandırmak için parkta 30 dakika kitap okudu.