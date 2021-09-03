Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
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Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Güncel

Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi Batman'da Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında minibüs, otobüs ve öğrenci servis şoförleri yeni korona tedbirleri kapsamında bilgilendirildi.

Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

BATMAN - Batman'da Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında minibüs, otobüs ve öğrenci servis şoförleri yeni korona tedbirleri kapsamında bilgilendirildi.

Batman Üniversite Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Minibüsçüler Odası Başkanı Şeref Göymen ve kooperatif başkanları ile sürücüler katıldı. Eğitim programında açıklama yapan Batman Trafik Şube Müdürü Fatih Karadeniz "Bildiğiniz gibi artık pazartesi günü okullarımız açılacak. Çocuklarımızın tekrar okula başlamasıyla beraber trafiğimizde bir yoğunluk artacak. Biz şoförlerimize burada genel itibariyle bir eğitim verdik. Özellikle kavşaklarda yavaşlama, yay yolları, özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde daha düzenli, daha tertip daha saygılı bir trafik oluşturmak için yapmaları gerektiklerinden bahsettik. Daha sonra özellikle bu pandemi tedbirleri dolaysıyla yapması gereken zorunluluklardan bahsettik. Bunların hepimiz için daha iyi olacağından bahsettikten sonra arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Güzel bir interaktif toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu toplantılarımız devam edecek. Bizim hedefimiz, bütün dolmuş şoförleri, bütün otobüs şoförleri bütün okul servis şoförleri bu eğitimlerden geçirerek güzel, saygılı düzenli bir trafiği oluşturmak Batman'da etkin hale getirmek. İnşallah bu eğitimler bizim şoför arkadaşlarımızın duyarlılığıyla bunların önüne geçeceğiz. Ama bizim her zaman asıl hedefimiz okulumuza giden öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde okullarına gidip sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri. ve bununla da başarılı olunur. Servis şoförlerimiz, dolmuş şoförlerimiz, otobüs şoförlerimiz daha doğrusu öğrencinin değdiği her yer sağlığı için biz inşallah bunların üstesinden gelmek için şoförlerimize bilinçlendirme faaliyetleri yaptık. Çok güzel de bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Servis şoförlerimizin de bazı sıkıntıları var bunları da en yakın zamanda da çözeceğiz" dedi.

Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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