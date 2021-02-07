Batman'da ocak ayında 108 asayiş olayı aydınlatıldı

Batman'da ocak ayında 108 asayiş olayının aydınlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "kasten yaralama", "yağma", "cinsel taciz", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "fuhuşa yer temini ve aracılık" ile "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarının yanı sıra, 62 hırsızlık, 2 kapkaç, 7 motosiklet hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı, 7 yankesicilik-dolandırıcılık olayı olmak üzere toplam 108 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

89'u çeşitli suçlara karışan, 172'si aranan toplam 261 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca kayıp olarak aranan 17 kişi de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak