Batman'da nüfusun yüzde 4,7'si yaşlı
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Batman'da nüfusun yüzde 4,7'si yaşlı

22.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:03
Batman'da nüfusun yüzde 4,7'si yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 2020 yılı istatistiklerle yaşlılar bülteni yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 2020 yılı istatistiklerle yaşlılar bülteni yayımlandı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Batman'da 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

2020 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 19,8 ile Sinop olurken, Batman yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 77. oldu. Batman'da yaşayan 620 bin 278 kişinin, 29 bin 133'ünün yaşlı nüfus olduğu bildirildi. Yaşlı nüfusun 11 bin 963'ü erkek, 17 bin 170'i kadın olduğu açıklandı. Batman'da yaşayan 308 bin 141 kadının yüzde 5,6'sı 65 yaş ve daha yukarı yaşta iken, 312 bin 137 erkeğin yüzde 3,8'i 65 yaş ve daha yukarı yaşta olduğu kaydedildi.

Batman'da 2020 yılında 21 bin 816 hanede yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 18,2'sinde en az bir yaşlı ferdin yaşadığı belirlendi.

Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Batman'da yüzde 69,7 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,1 olarak gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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