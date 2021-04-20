Batman'da Nevruz gözaltısı
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Batman'da Nevruz gözaltısı

Batman'da Nevruz gözaltısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da 21 Mart 2021 tarihinde Nevruz etkinliği sırasında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 21 Mart 2021 tarihinde Nevruz etkinliği sırasında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 21 Mart 2021'de düzenlenen Nevruz etkinliği esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sloganlar atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, 2 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyon neticesinde şüpheli şahısların ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet AK-47 tüfeği ele geçirilmiştir. Batman Emniyet Müdürlüğümüz olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BATMAN

Batman'da Nevruz gözaltısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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