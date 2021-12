Batman'da nesli tükenmekte olan 'Türk semenderi' görüldü

BATMAN (İHA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, doğaseverler tarafından bulundu.

Hasankeyf'te doğa yürüyüşü gerçekleştiren doğaseverler, yerleşim alanı terk edilen bölgede nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu. Uzmanlar, Türkiye'de Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Türk Semenderine normal mevsim şartlarında Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Ekim, Kasım aylarında rastlanmakta olduğunu kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk Semenderi' veya 'Lekeli Semenderi' diye adlandırılan Salamandra infraimmaculata'nın dünyadaki yayılış alanın İran, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye olduğu biliniyor. Lekeli semenderin, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature - IUCN), kımızı listesinde durumu tehdit altına girebilir kategoride olarak bulunuyor. - BATMAN

