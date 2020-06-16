Batman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüldü Batman'ın Gercüş ilçesinde bir çiftçi tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar görüntülendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir çiftçi tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar görüntülendi. Gercüş ilçesi Kırkat Göleti Ger mevkisinde çiftçlik yapan Kadir Bakay, küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı kırmızı listede yer alan alaca sansar gördü. Alaca sansarı gören çiftçi Bakay, "Kırkat Göleti Ger mevkisinde tarlada çalışırken alaca sansarı fark ettim. Hemen fotoğrafını çektim. Bir süre sonra gözlerden kayboldu." dedi. Kaynak: AA