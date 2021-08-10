Batman'da nakliyat kamyonu çukura düştü
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Batman'da nakliyat kamyonu çukura düştü

Batman'da nakliyat kamyonu çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura nakliyat kamyonu düştü.

Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura nakliyat kamyonu düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Gap Mahallesinde meydana geldi. Nakliyat kamyonu nakliye için eve yanaşınca altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düştü. Batman Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarında hiçbir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Batman'da nakliyat kamyonu çukura düştü
Batman'da nakliyat kamyonu çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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