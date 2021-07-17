Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı
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Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı

Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde özel bir hastanenin yanında bulunan muhtarlık binası ve bir iş yerinde dün gece henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde özel bir hastanenin yanında bulunan muhtarlık binası ve bir iş yerinde dün gece henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Batman yeni Siirt çevre yolu üzerinde bulunan muhtarlık binasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıkan binada alevler hızla büyüdü ve yanındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın maddi hasara neden oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı
Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı
Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı
Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı
Batman'da muhtarlık binası ve bir iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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