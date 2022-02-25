Batman'da muhtarlar mesleki eğitim konusunda bilgilendirildi

BATMAN (AA) - Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez mahalle muhtarlarına yönelik mesleki eğitim tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına merkez mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mesleki eğitimde yapılan son değişiklikler, mesleki eğitim merkezleri ile ilgili merak edilenler anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AA muhabirine, mesleki eğitimin son dönemiyle ilgili gelişmeleri muhtarlarla paylaştıklarını söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezlerine yoğun ilgilinin olduğunu aktaran Kurtaran, kayıtlı öğrenci sayısının 420'den 2 bin 110'a yükseldiğini bildirdi.

Kurtaran, "Hala aday kayıtta bekleyenlerimiz var. Sürekli gelip irtibat bürolarımızda arkadaşlarımızla bilgi alanlar var. Bu konuda gün geçtikçe mesleki eğitim merkezimiz ve meslek liselerimizde vatandaşlarımız gelip bilgi alıyorlar. Bundan dolayı tüm ilgili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıda, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının "Koruyucu meleğim annem" projesi ile ilgili de muhtarlara bilgi verildi.