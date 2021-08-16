Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
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Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı

Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü, tıra arkadan çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Batman'da aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü, tıra arkadan çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Kaza, Batman merkez Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Turgut Özal Bulvarında 07 ADY 021 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BATMAN

Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı
Batman'da motosikletiyle tıra çarpan sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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