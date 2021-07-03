Batman'da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı

Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın katılımlarıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Batman'daki bir AVM önünde kask dağıtma etkinliği düzenlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın katılımlarıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Batman'daki bir AVM önünde kask dağıtma etkinliği düzenlendi.

Batman'da caddeden geçen kasksız motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı. Kask ile beraber sürücülere ayrıca eğitici broşür, şapka, tişört ve düdük gibi ürünler dağıtıldı. Yapılan etkinlikle kask kullanımı teşvik ederek motosiklet kazalarındaki yaralanmaları minimuma indirmek ve bu konuda farkındalık amaçlandı. İlk kask dağıtımını gerçekleştiren Vali Şahin'in ardından İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve bazı sivil toplum temsilcileri tarafından sürücülere kask hediye edildi. Etkinlikte konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Emniyet müdürlüğümüzün koordinasyonunda yepyeni bir farkındalık kampanyasını başlatmak üzere buradayız. Bu farkındalık kampanyamız kask kullanmak hakkındadır. Hepimizin bildiği üzere son dönemde özellikle bu kurye sisteminin de gelişmesiyle beraber motosiklet kullanımı yaygınlaşıyor. Her geçen gün trafikte daha fazla motosiklet, iki tekerlekli araç görmeye başladık. Bisikletleri de buna dahil etmek lazım. Bu araçların bünyesi gereği eğer kask kullanılmaz ise çok ciddi trafik kazaları, bu kazalarda da yaralanmalara, hatta ölümlere sebebiyet verecek şekilde bir takım sorunlarla karşılaşmaya başladık. Kask kullanmakta zaten mecburi, yasal sorunluluk. Ancak, bunun kültürünün oluşması için bir miktar gayret etmek gerekiyor. Bizler de bugün yapmış olduğumuz kampanyayla bir farkındalık hareketiyle Batman sokaklarında, caddelerinde motosiklet kullanan sürücülerimizin kask kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu hususta İl Özal İdaremiz ve Emniyet Müdürlüğümüz destek oldu ve 80'nin üzerinde kaskı, sembolik olarak hediye edeceğiz. Tüm motosiklet sahiplerine kask verme lüksümüz yok maalesef ama bu bir başlangıç, bir mesaj. Hedefimiz trafikteki tüm iki tekerlekli araçların sürücülerinin kask kullanmasını sağlamak. Bu husustaki yasal zorunluluğu da Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızın ekipleri takip edecekler ve sürücü arkadaşlarımız uyarılacak, uyarılara uymayanlara da cezai işlem yapmaktan da geri durmayacağız. Ama bugün itibariyle hedefimiz bu farkındalığı sağlamak. Bu hususta bizim sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri de sağ olsunlar destek oluyorlar. Bu arada motorcularımız buradalar, onlar da bize destek oluyorlar. Böylece bilinçli bir motosiklet kullanımını Batman'da tesis etmeye çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Batman motosiklet topluluğu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Batman motosiklet topluluğu olarak buradayız. Bugün toplanmamızın amacı emniyet müdürlüğünün ve valinin planladığı kask hediye etme etkinliği için buradayız. Biz burada kaskın önemini vurgulamak için bu etkinliği yaptık. Bir motorcu için kaskın önemi, kask hayat kurtarır zaten kaskın açılımında da kaza anında sizi korur sloganıyla yola çıkıyoruz. Bütün motosiklet kullanan arkadaşlara kask ve ekipman kullanmayı tavsiye ediyoruz ve şiddetle öneriyoruz". - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı