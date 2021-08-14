Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Batman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Batman'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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