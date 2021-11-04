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Batman'da motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı

Batman'da daha önce hastane önlerinden motosiklet çalan iki hırsız suçüstü yakalandı.

BATMAN (İHA) - Batman'da daha önce hastane önlerinden motosiklet çalan iki hırsız suçüstü yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kentte daha önce faklı kişilere ait motosikletleri çalan M.S. ve H.Ö. isimli iki hırsız, ekiplerin titiz çalışmasıyla yakalandı. İki hırsızın daha önce farklı tarihlerde hastane önünden vatandaşa ait motosikletleri çaldıkları polis ekiplerince tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda zanlılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil giriş kapısı önünde motosiklet çaldığı esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüpheliler M.S. ve H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

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