BATMAN (İHA) - - Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

BATMAN - Batman'da dün akşam saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çalan hırsızın rahat tavırları görenleri şaşırttı. Yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, bir işletmenin önünde park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Hırsız, rahat tavırlarıyla motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın sergilediği rahat tavırlar ise görenlere pes dedirtti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri

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