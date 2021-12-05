Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti - Haberler
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Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

Batman'da bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çalarken güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahat tavırları görenlere 'pes' dedirtti.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çalarken güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahat tavırları görenlere 'pes' dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, bir işletmenin önünde park halinde duran motosikleti gözüne kestirdi. Motosikleti çalarak kayıplara karışan zanlının rahat tavırları görenlere pes dedirtirken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

Batman'da motosiklet hırsızının rahat tavırları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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