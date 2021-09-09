Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 1 motosikleti çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Batman'da sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 1 motosikleti çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. İş yerinin önüne park edilen motosikleti çalmaya kalkışan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:11:59. #1.14#

title