Batman'da motorlu kurye çukura düştü

Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura motorlu kurye düştü.

Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura motorlu kurye düştü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman Şafak Mahallesinde meydana geldi. Motorlu kurye siparişleri taşıdığı sırada altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düştü. Batman Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarında hiçbir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı