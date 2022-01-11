Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı - Haberler
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Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı

Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da bir hırsız, gündüz vakti vatandaşın ekmek teknesi seyyar mısır arabasını çaldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir hırsız, gündüz vakti vatandaşın ekmek teknesi seyyar mısır arabasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Hırsızlık, Batman Ziya Gökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız, gündüz vakti park halinde bulunan seyyar mısır arabasını herkesin gözü önünde çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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