Batman'da minibüsün çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti

BATMAN (AA) - Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Şengül'e (22), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen minibüs çarptı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şengül'ün hamile olduğu, iki çocuğunu iterek minibüsün onlara çarpmasını engellediği öğrenildi.

Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.

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