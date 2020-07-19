Batman'da minibüs devrildi: 11 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine giden Hidayet Adıbeli'nin (35) kullandığı 72 DU 021 plakalı minibüs, Kesiksu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile Yağmur (4), Sultan (4), Elif (9), Gülten (37), Emine (12) ve Şevval Şimşek (44), Ayten (44) ve İlanur Alpaslan (7), Muhammet Enes Alp (10), Yusuf Adıbelli (12) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA