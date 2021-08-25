Batman'da mezarlıkta cenazelerini defneden vatandaşlar aşılandı

Batman'da mezarlığa gelen vatandaşlara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs aşısı uygulandı.

Batman'da mezarlığa gelen vatandaşlara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs aşısı uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakalarının yüksek seyrettiği Batman'da aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Aşılamada mavi kategoriye yükselmek isteyen Batman'da ikinci aşı seferberliği ilan edildi.

Yaklaşık 250 sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak aşı olmak isteyen vatandaşlara aşı yaparken ekiplerin aşı duraklarından biri de Batman Asri Mezarlığı oldu.

Mezarlık girişine stant kuran aşı ekibi cenazelerini defnetmek için gelen vatandaşları aşıladı.

Mezarlıkta sık sık aşı anonsu yapılırken mezarlığa gelen vatandaşlar da güvenlik görevlilerince aşı standına yönlendirildi.

Aşı olan Mehmet Mehdi Oğuz, mezarlık içerisinde yapılan aşı anonsunu duyduğunu ve ikinci doz aşı gününün gelmesi dolayısıyla kurulan stantta aşısını olduğunu söyledi.

Hastanelerde Kovid-19'u ağır geçiren birçok insanla görüştüğünü aktaran Oğuz, "Aşı noktasında bütün halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Muhakkak aşı olmasını istiyorum. Hastaneleri de ziyaret ettim. Gördüm ve görüştüğüm insanların çoğu ağır vaka olarak aşı olmayan insanlardı. Bu vesile ile herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Musa Olcay da ikinci doz aşısını olduğunu belirterek, "Koronadan kurtulmanın tek yolu aşıdır. Başka bir çaresi yok. Ayrıca sosyal mesafe, maske takmaya da daha dikkat etmeliyiz. Kurallara uyarsak inşallah toplum olarak koronayı yeneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak