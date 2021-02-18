Batman'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle üzüm bağları erken budandı
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Batman'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle üzüm bağları erken budandı

18.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:54
Batman'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle üzüm bağları erken budandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yetiştiriciler, sıcak hava dolayısıyla üzüm bağlarında budama çalışmasına erken başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yetiştiriciler, sıcak hava dolayısıyla üzüm bağlarında budama çalışmasına erken başladı.

İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Tan, yaptığı açıklamada, üzüm bağı budamasında iklim ve sıcaklığın önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaklaşık bir ay erken budama yaptığını, erken budamanın risklerinin de bulunduğunu anlatan Tan, "Erken yapılan budamalarda korktuğumuz tek nokta var. O da ilkbahar geç donlarının olmasıdır. Erken don üzümün verimini ve kalitesini düşürmektedir. Ayrıca asmaya da zarar vermektedir. Herhangi bir don olayı yaşanmazsa erken budamanın ağaca herhangi bir zararı bulunmamaktadır." dedi.

Tan, yağışların başlamasıyla üzümde verim ve kalitenin artacağını aktardı.

Çiftçilerden Hasan Bıçakçı da normalde mart ayında budama yaptıklarını ifade ederek, "8 dönüm bağımız var. Bunlar 6 çeşit üzüm türünden oluşuyor. Budama yapıyorum. Sıcak hava nedeniyle şubat ayında budamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Bıçakçı, budamanın verimi ve üzümün kalitesini arttırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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