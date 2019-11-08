Batman'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

Batman'da "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

08.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:00
Batman'da

'ın ilçesinde "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Belediyesi işbirliğiyle Gercüş Kapalı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilahiyatçı-yazar konuşmacı olarak katıldı.

Programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program konferansın ardından tasavvuf müziği sanatçısı Emrah Güneş'in seslendirdiği ilahilerle devam etti.

Belediye Başkanı Günaydın programın sonunda Döngeloğlu ve Güneşe'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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