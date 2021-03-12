Batman'da 'Mart kapıdan baktırdı' 70'ten fazla köy yolu ulaşıma kapandı

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Batman'da 'Mart kapıdan baktırdı' 70'ten fazla köy yolu ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'da, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Kozluk ile Sason ilçelerine bağılı 70'ten fazla köy yolunu ulaşıma kapattı.

Batman'da dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Kozluk ile Sason ilçelerine bağlı rakımı yüksek köylerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köy yolları tamamen ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için temizleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ