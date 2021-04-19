Batman'da Mart ayında 369 konut katıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 2,4 artarken, Batman'da konut satışları yüzde 19 arttı.

Batman'da konut satışları 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 oranında artarak 369 oldu. Bu satışların 183'ü ilk satış, 186'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Batman'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 oranında azalarak 46 oldu. İpotekli satışın 26'sı ilk satış, 20'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı