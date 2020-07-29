Batman'da marketler denetlendi Batman'da Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde denetim yapıldı.

Batman'da Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki market denetimlerini arttırdı.

Bu kapsamda ekipler, marketlerdeki et ve süt ürünleri reyonları, unlu mamuller ve gıda ürünlerinin bulunduğu reyonları denetledi.

Market çalışanları maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, müşteri kapasitesinin de belirlenen sayının üstünde olmaması gerektiği hatırlatıldı.

Denetime Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de katıldı.

Kaynak: AA